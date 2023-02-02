МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ryanair в январе перевезла 11,8 млн пассажиров — это рекордный показатель авиакомпании для этого месяца. Авиаперевозчик продолжает быстро наращивать провозную емкость после пандемии COVID-19. Ryanair закрывает базу в аэропорту Брюсселя, сообщили СМИ

Ирландская авиакомпания, крупнейшая в Европе по количеству пассажиров, сообщила, что пассажиропоток с декабря по январь увеличился на 300 000. Число пассажиров в этот период повысилось впервые как минимум за 10 лет.

Предыдущий январский рекорд был установлен в 2020 году и составил 10,8 млн пассажиров.

Средний коэффициент загрузки в январе составил 91% против 92% в декабре.