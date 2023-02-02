ТАШКЕНТ, 2 фев — ПРАЙМ. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, в конце марта начнет выполнять регулярные рейсы в Омск, Нижний Новгород и Нижневартовск, сообщает в четверг пресс-служба авиаперевозчика. Узбекистан и Россия обсуждают афганский транспортный коридор

"Авиакомпания приступает к выполнению регулярных рейсов по маршрутам Ташкент-Омск-Ташкент, с 26 марта по одному раза в неделю, по воскресеньям, а также по маршруту Ташкент-Нижний Новгород-Ташкент, с 28 марта два раза в неделю, по вторникам и субботам", — говорится в сообщении на сайте Uzbekistan Airways.

В пресс-службе также сообщили о двух новых рейсах из Намангана на востоке Узбекистана: с 27 марта возобновляются еженедельные полеты в Оренбург, а с 31 марта — новое направление в Нижневартовск.

"Все вышеперечисленные рейсы, как из Ташкента, так и из Намангана, будут выполняться в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам – Uzbekistan Airways Express, что позволит вывести на рынок наиболее низкую стоимость авиабилета для пассажира", — добавили в авиакомпании.

Uzbekistan Airways с начала 2022 года поэтапно увеличивает количество прямых рейсов в РФ. В частности, авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Самару и Красноярск.