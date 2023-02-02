ДОХА, 2 фев — ПРАЙМ. Первый работающий от электропитания автобус начал использоваться с четверга в качестве общественного транспорта в городе Джидда в Саудовской Аравии, говорится в сообщении для прессы генерального управления транспорта королевства. "Росатом" поучаствует в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии

"Запуск первого электрического автобуса в качестве общественного транспорта в городе Джидда отвечает национальной транспортной стратегии, согласно которой необходимо к 2030 году уменьшить выбросы в королевстве на 25% и повысить уровень жизни в центральных городах введением экологически чистого транспорта

Согласно данным управления, начавший курсировать на западе королевства электроавтобус относится к самым современным моделям, он способен после одной подзарядки проезжать расстояние в 300 километров.