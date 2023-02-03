МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Буксир "Нефтегаз-55" сел на мель в районе поселка Дунай в Приморском крае, идет операция по возвращению судна на глубину, сообщили РИА Новости в администрации города Фокино, в который входит Дунай. Гонконгское грузовое судно затонуло у японского острова Дандзё

Ранее в соцсетях появилась информация о посадке буксира на мель. Утверждалось, что авария произошла, когда при помощи судна пытались колоть лед на пути следования плашкоута между материком и соседним островом Путятина, относящимся к Фокино.

"Да, оно (судно — ред.) сидит… Его снимают, там работают, просто там, видимо, сложная какая-то ситуация,… непростая. Его так быстро вытянуть не получается, видимо, там делается все для того, чтобы его не повредить", — сказали в администрации Фокино.

В администрации подчеркнули, что буксир не использовался в качестве ледокола.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что у берега стоит судно "Нефтегаз-55". Это буксир приморского филиала Морспасслужбы, рассказали РИА Новости в самом ведомстве, но посадку его на мель и ведение спасательной операции подтвердить не смогли. "У него (буксира) задание рейсовое — идти в Находку. Он своим ходом идет", — заявил собеседник из морспасслужбы.