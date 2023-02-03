МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский автобренд Evolute планирует расширять географию проекта электротакси: кроме Нижнего Новгорода, он уже запущен в Набережных Челнах, ведутся обсуждения с таксопарками в других российских городах, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя "Моторинвест". В Сочи запустят морское маршрутное такси

"Парк электротакси в Нижнем Новгороде будет расширяться. Среди новых наших партнеров появился таксопарк в республике Татарстан (в Набережных Челнах). Другие регионы тоже проявляют интерес к проекту, ведутся обсуждения", — рассказали в пресс-службе.

Во вторник первую партию такси-электрокаров запустили в работу в Нижнем Новгороде. Автопарк электромобилей представлен моделью Evolute i-Pro производства липецкого завода "Моторинвест".

Завод "Моторинвеста" — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. В сентябре на заводе стартовал серийный выпуск седана i-PRO, а в ноябре — кроссовера Evolute i-JOY. На данный момент дилерская сеть Evolute охватывает семь регионов России: электромобили доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Сочи и в Ростове-на-Дону.