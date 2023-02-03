Минтранс: средняя цена авиабилетов эконом-класса в России осталась на уровне 2021 года
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Средняя стоимость авиабилетов в классе "эконом" по России в 2022 году сохранилась на уровне 2021 и 2020 годов и составила 8,3 тысячи рублей, сообщает Минтранс РФ со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"В 2022 году средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4% ниже по отношению к уровню 2019 года (9 075 рублей)", — говорится в сообщении.
Минтранс уточняет, что данные основаны на мониторинге стоимости билетов по внутрироссийским направлениям, проведенном ФАС России. В рамках мониторинга анализировался средний тариф как между федеральными округами РФ, так и внутри округов.
"Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости авиабилетов по некоторым направлениям показал даже снижение к 2021 году. Например, авиакомпания "Сибирь" (S7 — ред.) в 2022 году снизила цены по маршруту Москва – Якутск на 5%, Калининград – Новосибирск – на 16%, Владивосток – Петропавловск-Камчатский – на 2%", — говорится в сообщении.
Минтранс отмечает, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок в 2022 году составил 27,2 миллиарда рублей. В рамках программ субсидирования по льготным тарифам перевезено более 4,8 миллиона пассажиров, на 400 тысяч пассажиров больше, чем в 2021 году. Количество субсидируемых направлений было сохранено на уровне 2021 года.
Благодаря субсидированию авиаперевозок в 2022 году отсутствовал "всплеск" стоимости билетов в летний туристический период, сообщает ведомство. В период действия программ субсидирования в случае снижения спроса перевозчики принимали решения не об отмене рейсов, а о проведении промо-акций и распродаж как по определенным группам населения, так и по конкретным маршрутам.
https://1prime.ru/transport/20230203/839683843.html