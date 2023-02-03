МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Средняя стоимость авиабилетов в классе "эконом" по России в 2022 году сохранилась на уровне 2021 и 2020 годов и составила 8,3 тысячи рублей, сообщает Минтранс РФ со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой

"В 2022 году средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4% ниже по отношению к уровню 2019 года (9 075 рублей)", — говорится в сообщении.

Минтранс уточняет, что данные основаны на мониторинге стоимости билетов по внутрироссийским направлениям, проведенном ФАС России. В рамках мониторинга анализировался средний тариф как между федеральными округами РФ, так и внутри округов.

"Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости авиабилетов по некоторым направлениям показал даже снижение к 2021 году. Например, авиакомпания "Сибирь" (S7 — ред.) в 2022 году снизила цены по маршруту Москва – Якутск на 5%, Калининград – Новосибирск – на 16%, Владивосток – Петропавловск-Камчатский – на 2%", — говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок в 2022 году составил 27,2 миллиарда рублей. В рамках программ субсидирования по льготным тарифам перевезено более 4,8 миллиона пассажиров, на 400 тысяч пассажиров больше, чем в 2021 году. Количество субсидируемых направлений было сохранено на уровне 2021 года.

Благодаря субсидированию авиаперевозок в 2022 году отсутствовал "всплеск" стоимости билетов в летний туристический период, сообщает ведомство. В период действия программ субсидирования в случае снижения спроса перевозчики принимали решения не об отмене рейсов, а о проведении промо-акций и распродаж как по определенным группам населения, так и по конкретным маршрутам.