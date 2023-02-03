МУРМАНСК, 3 фев — ПРАЙМ. ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, сообщил отдел коммуникаций "Атомфлота". Речной флот Санкт-Петербурга обновят за счет поставки судов "Метеор 120Р"

"Продолжение строительства серии универсальных атомных ледоколов — это ключевой элемент комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации. Несмотря на внешние факторы, мы реализуем план по повышению грузоперевозок в акватории Северного морского пути", — сказал и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что современные атомные ледоколы являются фундаментом успешности арктических проектов.

"В высоких широтах только мы можем обеспечить безопасную проводку судов с поддержанием коммерческой скорости", — добавил Ирлица.

Сообщается, что строительство и финансирование пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) будет осуществляться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и за счет ФГУП "Атомфлот".

"Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого серийного УАЛ запланирован на декабрь 2028 года, а шестого – на декабрь 2030 года", — добавили в компании.

В настоящее время продолжается строительство третьего и четвертого серийных УАЛ "Якутия" (контрактный срок сдачи – декабрь 2024 года) и "Чукотка" (контрактный срок сдачи – декабрь 2026 года). Сейчас в акватории Северного морского пути (СМП) работают три универсальных атомных ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Атомные ледоколы проекта 22220 будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории СМП. Круглогодичная навигация в восточном направлении необходима для достижения грузопотока по СМП в 80 миллионов тонн в год.