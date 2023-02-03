МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Сервис по бронированию авиабилетов "Авиасейлс" теперь показывает только названия стран и городов, без четкого разделения между ними, убедился корреспондент РИА Новости. Минтранс заявил о сохранении средней цены авиабилетов на уровне 2021 года

Так, на сайте сервиса во вкладке "Карта цен" отсутствуют границы между странами.

При этом в пресс-службе "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что к удалению границ отношения не имеют, так как пользуются услугами сторонней картографической компании. "Специализация сервиса "Авиасейлс" — не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом", — пояснили в компании.

Подобным образом в июне 2022 года в сервисе "Яндекс. Карты" перестали отображаться границы стран, а в октябре исчезли также границы регионов и ряда городов России. Тогда в пресс-службе "Яндекса" агентству сообщили, что сервис компании сосредоточился на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.