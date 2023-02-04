МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий, сообщается на сайте правительства. Суд уточнил порядок применения ИП патентной системы налогообложения

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что цель законопроекта — поддержать судоремонтные предприятия по развитию и модернизации производственных мощностей, предоставив им возможность применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость на момент принятия к учету товаров (работ, услуг).

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в прошлом году назвал возможность обнуления НДС одной из самых актуальных мер стимулирования и поддержки развития отечественного судоремонта — прежде обслуживание судов, особенно рыболовецких, происходило в Юго-Восточной Азии, в Турции и Западной Европе. В июле Мантуров заявил, что Минпромторг и Минфин близки к компромиссу по установлению нулевой ставки НДС на ремонт гражданских судов.