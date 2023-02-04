СТАМБУЛ, 4 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines отменила 238 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, из-за ожидаемого в Стамбуле снегопада, сообщила пресс-служба компании. Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой

Ранее компания предупредила о вероятности отмены рейсов из-за сложных погодных условий.

"Отменены 238 авиарейсов, прилетающих в Новый аэропорт Стамбула и вылетающих из него в воскресенье и понедельник, из них 72 внутренних, 166 международных рейсов", — сообщила пресс-служба авиакомпании. При этом возможно увеличение числа аннулированных рейсов.

Согласно сайту авиакомпании, среди аннулированных пока нет рейсов, запланированных в московский аэропорт Внуково и из него.

Пассажиров просят сверяться с сайтом авиакомпании и табло аэропорта, чтобы уточнить статус рейса.

Turkish Airlines также выполняет рейсы во второй аэропорт Стамбула — имени Сабихи Гекчен, под брендом Anadolu Jet.

Губернатор провинции Стамбул Али Ерликая предупредил жителей города, что, согласно данным синоптиков, в субботу и воскресенье в городе ожидается сильный снег с дождем, температура воздуха снизится до ноля градусов.

"Сибирские" морозы, как их описывают местные СМИ, будут сопровождаться ветром до 60-80 километров в час.

Ранее сообщалось, что отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды потребителям. На данный момент снабжающие Стамбул водохранилища заполнены менее чем на 30%.

Декабрь 2022 года и январь 2023 оказались в Турции самыми жаркими за 52 года наблюдений.