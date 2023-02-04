МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "СберТройка" стала доступна для 30 миллионов жителей в более чем 25 регионах России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Жители московского региона могут подать заявки на заправки для электрокаров

"Инновационное билетное решение "СберТройка" стало доступно для 30 миллионов жителей в более 25 регионах России… С помощью этой билетной системы регионы уже оптимизировали свои затраты до 40%, прозрачность пассажиропотока и платежей в транспорте выросла до 70%. А количество поездок, совершенных в системе "СберТройка", выросло в четыре раза — с пяти до 20 миллионов в месяц", — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, данная билетная система является полностью российской разработкой, созданной на базе московской транспортной карты "Тройка". С ее помощью пассажиры могут оплатить проезд банковской и льготной картами или наличными. Кроме того, все данные о поездках по банковской карте будут доступны в личном кабинете пассажира.

"Пополнить баланс карты "Тройка" можно быстро и удобно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Моя Тройка" или в одном из банкоматов Сбербанка. Есть и опция автоплатежа. Пассажирам льготных категорий достаточно иметь при себе только банковскую карту "Мир", к которой привязаны все льготы", — добавил Собянин.