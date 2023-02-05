МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. России и Африке нужно развивать общую систему поставок без западных посредников, которым переплачиваются деньги, например, такая проблема существует по поставляемому в РФ из этого региона какао, заявила РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. Африка поможет России вернуть замороженные активы, считает экономист РАН

Абрамова отметила, что со стороны РФ переплачиваются существенные деньги, так как западные посредники активно включены в товарооборот России и Африки. "Самый яркий пример — какао. Наше население так любит шоколад, что закупаем мы какао в самом разном виде — это и какао-бобы, и какао-масло, и какао-порошок. И вся эта продукция оказывается в России через двух посредников – Швейцарию и Эстонию", — заявила эксперт.

По ее словам, у такой схемы давняя история. "Дело в том, что в течение десятилетий российский бизнес предпочитал иметь дело с западными компаниями, у которых уже выстроены свои транспортные цепочки по всему свету", — пояснила она.

Чтобы решить эту проблему, она считает, "нам нужно выстраивать общую систему поставок".

"Ведь вопрос логистики важен на сегодняшний день для России не только в отношении Африки, вообще по всем направлениям", — заключила Абрамова.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 февраля в 10.00 мск.