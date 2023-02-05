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2023
https://1prime.ru/transport/20230205/839695017.html
В украинском порту затонула румынская баржа с пшеницей, сообщили СМИ
Транспорт
Новости
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. Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы на борту, затонула в украинском порту Рени, сообщил телеканал Pro TV. "Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в субботу в порту... ПРАЙМ, 05.02.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, украина, румыния, грузоперевозки, импорт пшеницы, авария
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы на борту, затонула в украинском порту Рени, сообщил телеканал Pro TV.
"Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в субботу в порту Рени на Украине. По словам судовладельца, во время погрузочных работ в машинное отделение стала поступать вода", — сообщил телеканал.
Отмечается, что пять моряков спаслись, но не смогли ничего сделать для удержания судна на плаву.
Также сообщается, что баржа принадлежит румынской компании из Констанцы.