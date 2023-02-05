КИШИНЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы на борту, затонула в украинском порту Рени, сообщил телеканал Pro TV. В МИД разъяснили позицию России по продлению зерновой сделки

"Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в субботу в порту Рени на Украине. По словам судовладельца, во время погрузочных работ в машинное отделение стала поступать вода", — сообщил телеканал.

Отмечается, что пять моряков спаслись, но не смогли ничего сделать для удержания судна на плаву.

Также сообщается, что баржа принадлежит румынской компании из Констанцы.