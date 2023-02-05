МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Затонувшая ранее в порту Рени румынская баржа с пшеницей приведена в мореходное состояние, сообщили в воскресенье в администрации морских портов Украины. Зерно кукурузы из Приамурья будут экспортировать в Южную Корею и Вьетнам

"Информация о румынской барже. За плавучесть судна боролись всю ночь. По состоянию на 5 февраля: вода из трюма откачена, судно выровнялось и не утонуло. Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж проводит небольшой ремонт", — сказано в сообщении администрации на странице Facebook*.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее румынский телеканал Pro TV сообщил, что баржа из Румынии, на которую было погружено 860 тонн пшеницы, затонула в украинском порту Рени. Пять румынских моряков спаслись, но они ничего не могли сделать, чтобы не дать судну затонуть.

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