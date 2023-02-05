СТАМБУЛ, 5 фев — ПРАЙМ. Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен сообщил о сокращении пропускной способности на 20% с 17.00 воскресенья из-за надвигающегося на Стамбул мощного снегопада. Минтранс заявил о сохранении средней цены авиабилетов на уровне 2021 года

"Из-за сложных погодных условий 5 февраля с 17.00 (время совпадает с мск — ред.) будет снижено число рейсов на 20%, 6 и 7 февраля в течение всего дня количество рейсов будет уменьшено на 10%", — сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Пассажирам советуют проверять информацию относительно их рейсов через сайт аэропорта и колл-центры авиакомпаний.

Авиакомпания Turkish Airlines ранее отменила 238 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник в Новый аэропорт Стамбула, из-за ожидаемого в городе снегопада.

Губернатор провинции Стамбул Али Ерликая призвал жителей города с 17.00 не выезжать на дороги без особой необходимости. По данным синоптиков, ожидаются сильный снег с дождем, температура воздуха снизится до ноля градусов, ураганный ветер местами достигнет 100 километров в час. На данный момент снегопад начался в некоторых районах на азиатской стороне города, в остальных идет сильный ливень. Также с 18.00 власти города запретили передвижение по улицам на мотоциклах, электроскутерах и курьерам на скутерах.

Губернатор обратил внимание на возможные проблемы с общественным транспортом, угрозу падения деревьев, призвал курьеров на мотоциклах быть осторожными при движении по высоким мостам. Турецкая авиакомпания начала принимать оплату по российским картам

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что к борьбе с последствиями стихии готовы несколько сотен единиц техники, сделаны запасы соли. В целом почти десять тысяч сотрудников коммунальных служб будут ликвидировать последствия снегопада, отметил мэр. Увеличено количество рейсов паромов, метро, автобусов и других видов общественного транспорта. При этом часть паромов отменена из-за шторма на море.

По словам мэра, вопрос с продлением школьных каникул будет решен в зависимости от развития ситуации — школьники должны пойти в школу уже завтра.

Ранее сообщалось, что отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды потребителям.

На данный момент снабжающие Стамбул водохранилища заполнены менее чем на 30%.

Декабрь 2022 года и январь 2023 оказались в Турции самыми жаркими за 52 года наблюдений.