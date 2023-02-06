МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Пропускная способность ряда пунктов пропуска в направлении международного транспортного коридора "Север-Юг" увеличена, говорится в сообщении на сайте правительства. Минтранс заявил о сохранении средней цены авиабилетов на уровне 2021 года

"В части пунктов пропуска, входящих в "дорожную карту" по развитию МТК "Север — Юг", отмечено существенное увеличение количества полос движения, способствующее оптимизации транспортного потока", — отмечается в сообщении по итогам заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам.

Так, благодаря работам, проведенным в четырех пунктах пропуска через госграницу, их пропускная способность выросла с 400 до 1,7 тысячи грузовых транспортных средств в сутки. "На российско-азербайджанском участке государственной границы введено семь полос движения в автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр, что увеличило пропускную способность на 700 транспортных средств в сутки", — подчеркнули в кабмине.

В пресс-службе правительства также напомнили, что на границе с Азербайджаном открыто движение через пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр, в сутки здесь может проезжать 400 автомобилей, а также благодаря переводу пункта пропуска Ново-Филя на круглосуточный режим работы через него стало проезжать на 200 автомобилей в сутки больше. В пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией введено 24 новых полосы на въезд и выезд из России, что увеличило пропускную способность на 500 автомобилей в сутки и сократило количество транспорта, ожидающего пересечения границы.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе заседания также поручил разработать детальный график проводимых строительно-монтажных работ в связи с запланированной реконструкцией в пунктах пропуска на МТК "Север — Юг" и уведомить о нём зарубежных партнёров.

Кроме того, Белоусов дал поручение подготовить план действий по обеспечению готовности транспортной инфраструктуры к открытию пунктов пропуска на границе с Китаем, а также убедиться в готовности регионов к запланированному увеличению пропускной способности в восточном направлении.