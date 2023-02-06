КРАСНОДАР, 6 фев — ПРАЙМ. Очередь из фур на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани уменьшилась до 57 машин, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Названы сроки открытия движения по обеим сторонам авточасти Крымского моста

"По состоянию на утро 6 февраля, очереди на Керченскую переправу ожидают 57 машин. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева", — сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 151 автомобиль и 184 пассажира.

Минтранса РФ отметил в своем Telegram-канале, что с субботы по проливу сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 12-17 метров в секунду, местами порывы 20-23 метров в секунду.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В минувший четверг власти Кубани сообщали, что очередь на паром увеличилась до 86 машин.