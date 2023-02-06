МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Fesco и РЖД отправили 12 сдвоенных поездов из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) за неделю, что стало максимумом на сегодняшний день для отправлений из порта, сообщает группа. Паром Владивосток-Корея прекращает работу до середины февраля

"Транспортная группа Fesco ("Fesco") и Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") отправили за неделю из "Владивостокского морского торгового порта" (входит в Fesco) двенадцать сдвоенных контейнерных поездов, что является рекордным показателем", — говорится в сообщении.

Уточняется, что средняя длина объединенных поездов составила 126 условных вагонов (72 фитинговые платформы), которые были загружены контейнерами с различной номенклатурой грузов из Китая, Республики Корея, Вьетнама и Японии. При этом стандартные контейнерные поезда, отправляющиеся из ВМТП, формируются в среднем из 63 условных вагонов (36 фитинговых платформ).

"По итогам прошлого года максимальное количество сдвоенных поездов, отправленных из ВМТП за неделю, составило семь объединенных составов", — также говорится в релизе.

Технология сдвоенных поездов позволяет оптимизировать производственные процессы на грузовой станции, увеличить объемы железнодорожных отправок и сократить сроки доставки грузов в контейнерах, а также снизить нагрузку на инфраструктуру Восточного полигона, уточняется там.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 132 тысячи TEU.