ДОХА, 6 фев — ПРАЙМ. Железнодорожное сообщение в Сирии решили прекратить с целью проверки путей на наличие повреждений после землетрясения, заявили в министерстве транспорта страны. Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

"Прекращено движение поездов по всей железной дороге в качестве превентивной меры", — передает телеканал "Аль-Ихбария" сообщение ведомства.

В Минтрансе добавили, что в данный момент идет проверка состояния дорог, мостов и железнодорожных путей по всей Сирии.