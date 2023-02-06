МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок на сети РЖД на восток по итогам второго полугодия 2022 года впервые превысил объем перевозки на запад — 80 и 76 миллионов тонн соответственно, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Перевозки пассажиров на сети РЖД достигли максимума с 2012 года

"Регулярно обсуждаем, что экономика развернулась на Восток, в цифрах увидели за второе полугодие по факту: первый раз за всю историю экономики железных дорог объем перевозки на Восток превысил объем перевозки на Запад. 80 миллионов — на Восток, 76 миллионов — на Запад, это тенденция именно второго полугодия.", — сказал Белозеров.