МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Заработная плата в 2022 году выросла у машинистов РЖД больше среднего значения по компании, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

Глава РЖД рассказал, что реальная заработная плата в РЖД в 2022 году выросла на 1% процент. Производительность труда выросла почти на 3%.

"Здорово. А у каких категорий работников заработная плата выросла больше среднего?", — поинтересовался президент.

"Традиционно у машинистов, это наш основной контингент. В прошлом году они потрудились очень хорошо. Более того, уже забывается, но начало года это был ковид, и в ряде случаев нам приходилось отправлять в командировки людей для того, чтобы поддержать трудовые коллективы. Огромное количество людей таким образом вынуждено было ездить. Конечно, это все оплачивается в рамках коллективного договора. Очень благодарны машинистам, что они справились с той задачей, которая была поставлена Вами и экономикой", — ответил глава РЖД.

РЖД также планируют открыть рабочее движение в Мурманском транспортном узле в новый порт "Лавна" в декабре 2023 года, добавил Белозеров.

Путин отметил, что "это очень важно".

Глава РЖД поблагодарил президента России за поддержку этого проекта.

"Олег Валентинович, у нас на слуху, конечно, Восточный полигон, но Вы в конце сказали про Мурманский транспортный узел: там очень много вопросов решается — и по тому, что это выход в океан практически, перегрузка на корабли, на суда, и решение экологических вопросов тоже очень важно для города", — отметил президент.

Кроме того, отметил глава РЖД, компания в 2022 году продавала в бумажном виде лишь четверть билетов на поезда, остальные — в электронном виде.

Белозеров напомнил, что в настоящее время пассажиру для посадки в вагон билет практически не нужен. "Можно показать паспорт, и вас пропустят на посадку. При этом с правительством очень хорошо проработали, совместили системы информационные, и сейчас федеральные льготники не должны собирать большое количество документов — сразу же это все предоставляется, для того чтобы продать билет", — сообщил он. Клиенты РЖД смогут оплачивать билеты на сайте через СБП

Белозеров отметил, что хорошо зарекомендовали себя двухэтажные поезда. "Практически на 30% увеличили охват — более 60 городов. Очень хороший результат", — сказал он.

РЖД в сильные морозы формируют более легкие грузовые составы, а при возвращении приемлемой температуры "грузятся по полной", добавил Белозеров.

Белозеров напомнил про проект РЖД по организации тяжеловесного движения. "Тяжелые поезда (массой 7100 тонн — ред.) идут в два раза больше. Соединили контейнерные поезда, то есть два поезда одновременно идут по одной нитке графика, приросли практически в полтора раза. И уникальная технологическая вещь. Мы начали перевозки соединенных грузовых тяжеловесных поездов, один поезд — 14200 (тонн — ред.), длина такого поезда больше двух километров. Такая технология", — рассказал глава РЖД в понедельник.

Путин спросил, сколько весит этот длинный состав под два километра. Глава РЖД ответил, что 14,2 тысячи тонн, используются специальные локомотивы, и поезд идет мимо станций. "То есть у нас обычно поезда, составы, стоят на станциях с обычной длиной. Здесь, когда он формируется, он сразу же экономит нам нитку графика. Все, что мы делаем, это экономия по нитке графика, поскольку самое дорогое, что есть — инфраструктура, и нужно, чтобы один поезд был либо максимально тяжёлым, либо максимально быстрым", — пояснил Белозеров.

"Зимой в северных широтах наших не рвется?" — поинтересовался президент.

"Вы прямо задаете самый важный вопрос. Начало этого года продемонстрировало температуры ниже минус 50. Когда ниже минус 35, мы уже вводим ограничения при погрузке, там полегче, соответственно, мы формируем более легкие составы именно для того, чтобы не искрошилось железо. Но мы эти проблемы знаем, то есть чуть полегче, когда совсем холодно, а как становится приемлемой температура, уже тогда грузимся по полной", — ответил глава РЖД.