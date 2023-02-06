МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Турцию на фоне землетрясений в ряде регионов этой страны, следует из данных онлайн-табло московских аэропортов. В центральной части Турции зафиксировали новые землетрясения

Землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний, полеты в воздушном пространстве страны осуществляются штатно, сообщала ранее в понедельник Росавиация.

По онлайн-табло московских аэропортов видно, что авиакомпании продолжают полеты в Стамбул и Анталью, отмен рейсов нет. Есть незначительные задержки рейсов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.