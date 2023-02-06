МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подписал с Египетскими национальными железными дорогами (ЕНЖД) пакет соглашений, предусматривающих организацию технического обслуживания пассажирских вагонов на сумму 430 миллионов евро, сообщил производитель. Венгрия и Египет увеличили сделку по поставке вагонов

Речь идет о вагонах российско-венгерского производства, поставляемых в рамках контракта, заключенного в 2018 году.

"Церемония подписания прошла в городе Каир в присутствии министра транспорта Египта Камеля аль-Вазира и генерального директора ТМХ Кирилла Липы. Общая стоимость сервисного пакета – 430 миллионов евро. Согласно подписанным документам, ТМХ берет на себя обязательства по техническому сопровождению поставленной техники в течение 12 лет", — говорится в сообщении.

Предусмотрены разработка проекта и оснащение оборудованием специализированного депо, которое будет создано в пригороде города Каира, обучение персонала из числа местных жителей, а также техническое обслуживание техники и поставка запасных частей для вагонов. Предполагается, что депо станет частью нового железнодорожного промышленного кластера, создаваемого египетской стороной в партнерстве с ведущими международными компаниями.

Контракт на поставку для нужд ЕНЖД изначально 1300 пассажирских вагонов общей стоимостью более миллиарда евро был подписан в 2018 году. Производство осуществлялось в России и Венгрии. Стороной, ответственной за передачу технологий и организацию производства, являлся Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг"). В 2021 году российская сторона завершила свою часть поставок, после чего производство осуществляется венгерской стороной по технологии ТВЗ. В 2022 году контракт был расширен 50 вагонами с зонами для вендинговых автоматов (до 1350 единиц). На данный момент заказчику поставлено 725 вагонов.

Составы с новыми вагонами курсируют ежедневно по направлениям Каир – Александрия (208 км), Каир – Асьют (380 км), Каир – Сохаг (473 км). Продукция отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, обеспечивает современный уровень комфорта. Срок эксплуатации вагонов как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного климата Египта – 40 лет.