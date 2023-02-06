МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в 2022 году увеличился на 64,4% к 2021 году, рост в декабре 2022 года к декабрю 2021 года составил 39,7%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Пассажиропоток Ryanair достиг рекордного уровня

Показатель 2022 года продемонстрировал улучшение по сравнению с 2021 годом — тогда перевозки снизились на 58,4% к доковидному 2019 году. Согласно данным IATA, самый сильный рост к 2021 году был зафиксирован на Ближнем Востоке — 144,4% и в странах Европы — 100,2% В странах Африки увеличение составило 84,9%, Азиатско-Тихоокеанского региона — 34%, Латинской Америки — 62,7%, Северной Америки — 45,5%.

Декабрьские перевозки увеличились к 2021 году на 39,7%, а к доковидному 2019 году — снизились на 23,1%. В региональном разрезе декабрьский показатель продемонстрировал самый заметный рост в странах Африки — на 108%. В странах Ближнего Востока рост показателей декабря 2022 года к декабрю 2021 года составил 65,1%, в странах АТР — 63,3%, Европы — 38,8%, Северной Америки — 18,4%, Латинской Америки — 16,2%.

Объем международных пассажирских авиаперевозок в 2022 году увеличился на 152,7% к 2021 году, внутренних — на 10,9%. В декабре международные авиаперевозки выросли на 82,2% к 2021 году, внутренние — на 2,6%, говорится в релизе. При этом показатель международных авиаперевозок в декабре 2022 года все еще ниже показателя декабря 2021 года на 24,9%, а внутренних — ниже на 20,1%.