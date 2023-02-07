ТОКИО, 7 фев — ПРАЙМ. Компания Mitsubishi Heavy Industries официально подтвердила полное прекращение работ над созданием реактивного пассажирского самолета японского производства Mitsubishi SpaceJet (старое название MRJ).

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"Была установлена невозможность определения достаточной обоснованности реализации работ по возобновлению проекта, исходя из следующих критериев: необходимость частичного технологического пересмотра, в том числе, с учетом целей на декарбонизацию; сложность гарантировать необходимое сотрудничество зарубежных партнеров; неясность относительно целевого рынка в связи с недостаточной численностью пилотов, способных летать на этом типе; огромные финансовые затраты на получение определенного рода сертификатов", — говорится в пресс-релизе компании.

Mitsubishi Heavy Industries подчеркивает, что они намерены "продолжать использовать полученные знания при разработке SpaceJet для совершенствования авиастроительной отрасли Японии".

Mitsubishi SpaceJet, который до 2019 года назывался MRJ – Mitsubishi Regional Jet – должен был стать не только первым японским реактивным пассажирским самолетом, но и первым более чем за полвека пассажирским воздушным судном, произведенным в Японии. Его предшественником был турбовинтовой пассажирский YS11, созданный в 1962 году.

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Разработка самолета началась еще в 2003 году, в 2008-м было официально объявлено о его создании, а в конце того же года стали поступать первые заказы. Первый тестовый полет прошел в 2015 году. К 2015 году компания получила более 400 заказов на покупку. В 2016 году тестовый полет прошел в США. Однако уже с конца 2015 года стали поступать неоднозначные известия – сначала о том, что поставка заказчикам откладывается, затем о приостановке полета в США из-за неполадок. В 2019 году Америка отозвала заказ на 100 самолетов, а к 2020 году концерн в шестой раз объявил о переносе сроков поставок самолета заказчикам. В конце 2020 года после нескольких сокращений объемов финансирования компания объявила о временной заморозке проекта.

Главным достоинством MRJ считалась его экономичность — за счет высокотехнологичного двигателя, легкого фюзеляжа и оперения, созданных с использованием сверхпрочного углеводородного волокна, он должен был использовать на 20% меньше топлива, чем его собратья по классу. Дальность полета оценивалась от 1,8 до 3,7 тысячи километров в зависимости от модификации: MRJ70 на 76 мест и MRJ90 на 88 мест. Его длина составляет около половины от размеров обычного пассажирского реактивного самолета — 35,8 метра.

Как сообщило накануне агентство Киодо, за все время существования проекта в него было вложено 1 триллион йен (около 7,69 миллиарда долларов).