ТОКИО, 7 фев — ПРАЙМ. Компания Mitsubishi Heavy Industries официально подтвердила полное прекращение работ над созданием реактивного пассажирского самолета японского производства Mitsubishi SpaceJet (старое название MRJ). Прибыль Mitsubishi Motors за девять месяцев подскочила втрое

"Была установлена невозможность определения достаточной обоснованности реализации работ по возобновлению проекта, исходя из следующих критериев: необходимость частичного технологического пересмотра, в том числе, с учетом целей на декарбонизацию; сложность гарантировать необходимое сотрудничество зарубежных партнеров; неясность относительно целевого рынка в связи с недостаточной численностью пилотов, способных летать на этом типе; огромные финансовые затраты на получение определенного рода сертификатов", — говорится в пресс-релизе компании.

Mitsubishi Heavy Industries подчеркивает, что они намерены "продолжать использовать полученные знания при разработке SpaceJet для совершенствования авиастроительной отрасли Японии".

Mitsubishi SpaceJet, который до 2019 года назывался MRJ – Mitsubishi Regional Jet – должен был стать не только первым японским реактивным пассажирским самолетом, но и первым более чем за полвека пассажирским воздушным судном, произведенным в Японии. Его предшественником был турбовинтовой пассажирский YS11, созданный в 1962 году. Росавиация одобрила установку на SSJ дополнительной топливной системы

Разработка самолета началась еще в 2003 году, в 2008-м было официально объявлено о его создании, а в конце того же года стали поступать первые заказы. Первый тестовый полет прошел в 2015 году. К 2015 году компания получила более 400 заказов на покупку. В 2016 году тестовый полет прошел в США. Однако уже с конца 2015 года стали поступать неоднозначные известия – сначала о том, что поставка заказчикам откладывается, затем о приостановке полета в США из-за неполадок. В 2019 году Америка отозвала заказ на 100 самолетов, а к 2020 году концерн в шестой раз объявил о переносе сроков поставок самолета заказчикам. В конце 2020 года после нескольких сокращений объемов финансирования компания объявила о временной заморозке проекта.

Главным достоинством MRJ считалась его экономичность — за счет высокотехнологичного двигателя, легкого фюзеляжа и оперения, созданных с использованием сверхпрочного углеводородного волокна, он должен был использовать на 20% меньше топлива, чем его собратья по классу. Дальность полета оценивалась от 1,8 до 3,7 тысячи километров в зависимости от модификации: MRJ70 на 76 мест и MRJ90 на 88 мест. Его длина составляет около половины от размеров обычного пассажирского реактивного самолета — 35,8 метра.

Как сообщило накануне агентство Киодо, за все время существования проекта в него было вложено 1 триллион йен (около 7,69 миллиарда долларов).