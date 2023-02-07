МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Группа Fesco запустила регулярный каботажный сервис по маршруту Санкт-Петербург – Калининград и обратно, это первый морской каботажный сервис группы в Cеверо-Западном регионе России, сообщает Fesco. Fesco и РЖД отправили рекордное за неделю число сдвоенных поездов из ВМПТ

"Транспортная группа Fesco… запускает регулярный каботажный сервис из Санкт-Петербурга в Калининград и в обратном направлении – Fesco Saint-Petersburg Kaliningrad Line. Это первый морской каботажный сервис группы в Cеверо-Западном регионе России. Его запуск позволит улучшить логистическое обслуживание Калининградской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на линии будет работать контейнеровоз "ФЕСКО Нагаево" вместимостью 508 TEU — судно отправилось из порта Балтийск 7 февраля.

Регулярность отправок в рамках нового сервиса – раз в неделю. В Санкт-Петербурге судно будет обрабатываться на ММПК "Бронка", в Калининграде – на терминале "Балтийская стивидорная компания" (порт Балтийск). Основу грузопотока сервиса составляют самые разные товары в универсальных и рефрижераторных контейнерах: от продуктов питания до товаров народного потребления и машинокомплектов.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 132 тысячи TEU.