МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Госдума одобрила во втором чтении правительственный законопроект о бронировании даты и времени для пересечения российской границы грузовыми транспортными средствами, используемыми для международных автомобильных перевозок. Резервирование времени проезда грузовиков через границу будет бесплатным

"Правительство Российской Федерации устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения Государственной границы Российской Федерации, а также перечень участков автомобильных дорог, примыкающих к таким автомобильным пунктам пропуска, в отношении которых применяется предусмотренный статьей 301 настоящего федерального закона ("Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") порядок проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок", — сказано в тексте поправок, одобренных к законопроекту.

Поправки предусматривают обязанность заранее резервировать время проезда всех автомобилей через границу России. Эти изменения, подготовленные главой комитета по транспорту ГД Евгением Москвичевым ("Единая Россия"), ранее появились в думской базе данных и исчезли оттуда утром 24 января. Руководитель аппарата комитета ГД по транспорту Ираклий Асламазов объяснил это тем, что документы потребовались для работы над законопроектом. Москвичев же сообщил РИА Новости, что поправки, обязывающие резервировать дату проезда через российскую границу на автотранспорте, затрагивают не все автомобили, а только грузовой транспорт. Грузоперевозки через границу России и Китая достигли рекорда в январе

В тексте поправки было сказано, что проезд транспортных средств, принадлежащих российским или иностранным перевозчикам, гражданам РФ или иностранцам, лицам без гражданства и другим пользователям в целях пересечения границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ.

Требования к проведению контроля, в том числе, должны предусматривать оборудование пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта и размещение пункта контроля на участке автомобильной дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ или в зоне ожидания.