НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — ПРАЙМ. Авиарейсы в Шарм-эль-Шейх возобновили из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани. В Египте планируют разрешить платить за билеты в пирамиды Гизы рублями

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") возобновлены полеты в Египет – курортный город Шарм-эль-Шейх. К выполнению рейсов приступила новая для аэропорта авиакомпания Al Masria Universal Airlines на воздушных судах Airbus A321", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы запланированы к выполнению дважды в неделю по воскресеньям и средам в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.