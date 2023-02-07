МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. РЖД в первые дни февраля фиксируют рост погрузки во внутрироссийском сообщении, экспортных перевозок в направлении российских морских портов, контейнеров из дальневосточных портов и удвоение перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", следует из сообщения компании. Глава РЖД отчитался о росте зарплаты машинистов в 2022 году

"За первые 6 дней месяца погрузка во внутрироссийском сообщении на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается положительная динамика экспортных перевозок в направлении российских морских портов (+1%), в том числе портов Северо-Запада (+8,3%) и Дальнего Востока (+2,5%)", — говорится в сообщении.

Перевозки контейнеров из дальневосточных портов растут на 15%, в обратном направлении — на 13%. РЖД с начала месяца отправили уже 21 контейнерный поезд из полувагонов. По данным компании, в январе их было 113.

"Перевозки по МТК "Север-Юг" за первые дни февраля удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 166 тысяч тонн в сутки", — пишут РЖД.

Отмечается, что устойчивый рост наблюдается по всем маршрутам: Западному (через Азербайджан), Восточному (через Казахстан и Туркменистан) и по Транскаспийскому.