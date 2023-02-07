КРАСНОДАР, 7 фев — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края выросла до 92 грузовиков после приостановки паромного сообщения из-за сильного ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. Названы сроки открытия движения по обеим сторонам авточасти Крымского моста

Согласно данным ведомства, работа паромной переправы приостановлена по погодным условиям в воскресенье в 22.25 из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

"Функционирует одиннадцать накопительных площадок для автотранспортных средств, на которых находятся 92 автомобиля", — сказано в сообщении.

Минтранс РФ отметил в своем Telegram-канале, что по проливу сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 15-20 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В понедельник власти Кубани сообщали, что очередь на паром уменьшилась до 57 машин.