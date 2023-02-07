МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. РЖД ждут от повышения штрафа за непредъявление груза к перевозке по согласованной заявке мотивации для отправителей к рациональному использованию инфраструктуры, сообщили РИА Новости в компании. РЖД зафиксировали рост погрузки и перевозок в феврале

Власти готовят изменения в устав железнодорожного транспорта для повышения в пять раз штрафа за невыполнение перевозчиком или грузоотправителем заявки на перевозку грузов с нынешних 10 рублей за тонну груза и 50-200 рублей за непогруженный контейнер, написало РБК. Законопроект подготовил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В документах к проекту говорится, что размер штрафов не менялся с момента принятия устава, то есть почти 20 лет.

"В целом предлагаемая мера, по нашему мнению, будет создавать мотивацию для сторон к рациональному использованию ресурсов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Речь идёт о повышении взаимной ответственности перевозчика и грузоотправителя, чтобы исключить умышленное нарушение одной из сторон договорных обязательств", — говорят в РЖД.

Там отметили, что в условиях наличия на сети РЖД лимитирующих направлений грузоотправители нередко завышают имеющуюся у них грузовую базу, создавая для себя некий резерв, но потом его не используют или используют не в полном объеме. Распределение пропускных и перерабатывающих возможностей инфраструктуры осуществляется в данной ситуации на основе недостоверной информации, что существенно осложняет работу перевозчика и ущемляет интересы иных грузоотправителей, которые планируют отгрузку, не завышая свою грузовую базу, говорят в РЖД. РЖД стали продавать горячее питание в поездах без вагона-ресторана

Там добавили, что увеличение по заявке приводит к прямым потерям перевозчика в лице РЖД, так как он планирует все ресурсы под соответствующие объёмы погрузки конкретным грузоотправителем по конкретному направлению. Размер штрафа не пересматривался фактически с 1998 года и был заимствован ещё из положений федерального закона 1998 года. В связи с чем, поясняют РЖД, рассматриваемая финансовая мера воздействия, по сути, себя изжила. Например, в настоящее время ответственность за невыполнение заявки на перевозку 60 тонн груза в одном вагоне составляет 600 рублей.

"Сегодня сама величина неустойки настолько мала, что даёт возможность злоупотреблять нормой, при которой объём всех поступивших в РЖД заявок на лимитирующее направление, в том числе завышенных, уменьшается между грузоотправителями пропорционально, что существенно ухудшает условия обслуживания для добросовестных грузоотправителей. Так, например, в 2022 году в РЖД поступило заявок на перевозку угля в 4 раза больше, чем в принципе добывается в России", — добавили в РЖД.