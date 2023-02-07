МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Норильский никель" завершил консолидацию предприятий, обеспечивающих логистику ГМК на речном транспорте, и передал управление логистическими активами в компанию "Норникель-ЕРП", что позволило оптимизировать процессы перевозки, следует из сообщения металлургического гиганта. "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan за один евро

Отмечается, что в "Норникель-ЕРП" входят несколько акционерных обществ: "Енисейское речное пароходство", "Красноярский речной порт" и "Лесосибирский порт". Компания "Норникель-ЕРП" была создана в 2019 году, когда ГМК запустила процесс консолидации управления речными активами. Главной целью было создание единой платформы для речных предприятий "Норникеля" для более эффективной работы.

"Лесосибирский порт, как и Красноярский речной порт, всегда работал в одной связке с Енисейским речным пароходством, исторически был частью его инфраструктуры. Объединение предприятий под общим руководством позволит предложить комплексное решение задач, связанных с перевозками по Енисею, включая как транспортировку, так и обработку грузов", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Норникель-ЕРП" Ольги Ксанф.

Как указывается в сообщении, 1 февраля последний актив перешел в объединенную компанию. "Переход произошел 1 февраля 2023 года. Тем самым "Норникель" завершил консолидацию речных активов", — пояснили в ГМК.

Отмечается, что в 2022 году грузооборот Енисейского речного пароходства увеличился почти на 36% и достиг 3,189 миллиарда тонно-километров, а наибольший рост пришелся на транспортно-экспедиционное обслуживание контейнерных грузов, которых предприятие переработало в прошлом году 123 тысячи тонн. Красноярский речной порт увеличил объем грузопереработки контейнеров в 2,6 раза, до 91 тысячи тонн.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).