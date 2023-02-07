СТАМБУЛ, 7 фев — ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании Pegasus из зоны землетрясения в Турции до 12 февраля будут бесплатными, сообщила пресс-служба перевозчика. Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3549 человек

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч.

"Билеты на рейсы, вылет которых запланирован до 12 февраля включительно из аэропортов Аданы, Диярбакыра, Элязыга, Кайсери, Малатьи, Кахраманмараша, Газиантепа и Шанлыурфы, бесплатны", — отметили представители лоукостера в Twitter.

В компании добавили, что пассажиры, которые должны были вылететь в регион 6-21 февраля, получат возможность аннулировать билеты или перенести поездку.

Ранее Pegasus и Turkish Airlines заявили, что установили единую цену на рейсы, вылетающие из зоны землетрясений – 100 лир (около 380 рублей).