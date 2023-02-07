Цивилев предложил ввести мораторий на повышение тарифов на железнодорожную перевозку угля
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Губернатор Кемеровской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "энергетика" Сергей Цивилев предложил ввести мораторий на повышение тарифов на перевозку угольной продукции железнодорожным транспортом.
Совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям "транспорт" и "энергетика" прошло под председательством помощника президента РФ Игоря Левитина в режиме видеоконференции. В заседании также участвовал руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов.
Участники заседания обсудили реализацию поручения президента по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 2022 году, планы по приросту провозной способности железнодорожной инфраструктуры в 2023–2024 годах и вопрос изменения тарифов на перевозку угольной продукции железнодорожным транспортом в 2023 году.
"Цивилёв предложил ускорить строительство объектов Восточного полигона, которые наибольшим образом влияют на пропускную способность, а также ввести мораторий на повышение тарифов на перевозки угольной продукции железнодорожным транспортом и возобновить действие понижающих коэффициентов в отношении каменного угля на перевозки на экспорт и на дальность", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Губернатор Амурской области Василий Орлов также представил предложения по развитию погранперехода Джалинда (Амурская область) – Мохэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) и сопутствующей инфраструктуры в целях увеличения объемов экспорта угольной продукции.
https://1prime.ru/transport/20230207/839720291.html