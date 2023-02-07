МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Губернатор Кемеровской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "энергетика" Сергей Цивилев предложил ввести мораторий на повышение тарифов на перевозку угольной продукции железнодорожным транспортом. В РЖД оценили последствия повышения штрафа за "недогруз"

Совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям "транспорт" и "энергетика" прошло под председательством помощника президента РФ Игоря Левитина в режиме видеоконференции. В заседании также участвовал руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов.

Участники заседания обсудили реализацию поручения президента по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 2022 году, планы по приросту провозной способности железнодорожной инфраструктуры в 2023–­2024 годах и вопрос изменения тарифов на перевозку угольной продукции железнодорожным транспортом в 2023 году.

"Цивилёв предложил ускорить строительство объектов Восточного полигона, которые наибольшим образом влияют на пропускную способность, а также ввести мораторий на повышение тарифов на перевозки угольной продукции железнодорожным транспортом и возобновить действие понижающих коэффициентов в отношении каменного угля на перевозки на экспорт и на дальность", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Губернатор Амурской области Василий Орлов также представил предложения по развитию погранперехода Джалинда (Амурская область) – Мохэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) и сопутствующей инфраструктуры в целях увеличения объемов экспорта угольной продукции.