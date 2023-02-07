МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "РЖД Бизнес Актив" в 2022 году увеличил перевозки более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 311 тысяч TEU, следует из сообщения перевозчика. В РЖД оценили последствия повышения штрафа за "недогруз"

"Объем перевозок контейнерного оператора "РЖД Бизнес Актив" в 2022 году составил 311 тысяч TEU, в том числе по сети РЖД 292 тысячи TEU, что более чем в полтора раза выше показателей прошлого года. Доля компании на рынке контейнерных перевозок составила 4,5%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший рост (в 2 раза к 2021 году) показали перевозки в импортном сообщении через погранпереходы Забайкальск-Маньчжурия, Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос, Замын-Ууд-Эрлянь, порты Владивосток и Восточный. Основными номенклатурами по импорту стали товары народного потребления, метизы, станки и оборудование, химические и сборные грузы. Среди крупных проектов в сфере импорта – открытие нового мультимодального сервиса по отправке грузов из КНР в Центральную Россию по новому мосту Благовещенск – Хейхэ через терминал на станции Благовещенск Забайкальской железной дороги.

В области экспортных перевозок рост составил 65%, в основном отправки проходили через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия. Более 40% экспортных перевозок "РЖД Бизнес Актив" занимают сервисы для крупных промышленных холдингов целлюлозно-бумажной, нефтехимической, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Одним из знаковых проектов в сфере экспорта стал запуск регулярного сервиса по доставке грузов через порт Новороссийск в Турцию для крупных комбинатов на Северной, Октябрьской и Свердловской железных дорогах. Глава РЖД отчитался о росте зарплаты машинистов в 2022 году

Во внутренних перевозках действовали регулярные публичные сервисы по маршрутам с Московской на Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Западно-Сибирскую, Забайкальскую Дальневосточную железные дороги.

В компании отмечают, что диверсифицированная грузовая база и сбалансированный портфель клиентов обеспечивают "РЖД Бизнес Актив" устойчивое положение на рынке контейнерных перевозок: 16% приходится на лесные грузы, 14% – на грузы ЦБП, 12% – на машины/оборудование, 11% – на товары народного потребления, по 9% на грузы химической промышленности и метизы, 8% – на сборные грузы, 21% занимают перевозки прочих грузов.