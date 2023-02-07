МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в январе получила 36 заказов после 16 в декабре прошлого года, следует из сообщения компании. Airbus намерен укрепить промышленные связи с Индией

Поставки Airbus за прошлый месяц сократились почти в 5 раз к декабрю — до 20 с 98.

При этом в январе 2022 года Airbus также получила 36 заказов, но поставила 30 самолетов, что больше показателя за январь нынешнего года в 1,5 раза.

В 2022 году в целом заказы Airbus составили 1078 самолетов, поставлено было 663 самолета, сообщала компания.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.