МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Счетная палата обнаружила нарушение при строительстве трассы М-12 Москва — Казань, ущерб от него оценивается в 170 миллионов рублей; соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру, говорится в сообщении ведомства. Счетная палата оценила деятельность Росимущества в Москве

Нарушение связано с работами по перевозке снятого плодородного растительного слоя (ПРС) на седьмом этапе строительства М-12. Как пояснили ведомстве, его часть, а также излишки грунта транспортируются на нужды региональных властей на расстояние до 15 километров. На основании локальных смет установлено, что расчетный объем работ по перевозке ПРС, оплаченный "Автодором", составляет 170,6 миллионов рублей.

Однако, по данным СП, ни "Автодором", ни подрядными организациями не заключались соглашения по приемке снятого ПРС с администрациями муниципальных образований, отсутствуют акты приема-передачи последними и другие документы, подтверждающие его перевозку на установленное расстояние. “Факт отсутствия документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по перевозке снятого плодородного растительного слоя на 7 этапе строительства М-12, содержит признаки причинения материального ущерба на сумму 170,6 млн рублей”, — отмечается в отчете Счетной палаты.

“В связи с этим Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру”, — сообщили в ведомстве, комментируя нарушение.

Длина строящейся платной трассы М-12 Москва-Казань составляет 811 километров. Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.

Вместе с тем Счетная палата предложила актуализировать стоимость строительства трассы М-12 Москва-Казань, а также включить в проект дополнительные контрольные точки в связи с опережающим финансированием, отмечается в сообщении ведомства.

"В соответствии с паспортом проекта на строительство М-12 предусмотрено 622 миллиарда рублей. При этом согласно утвержденной проектно-сметной документации стоимость строительства составляет 911 миллиардов рублей. В связи с этим паспорт федерального проекта и сопутствующие ему программные документы требуют уточнения", — отметил аудитор Валерий Богомолов по итогам проверки.

Еще одно основание для корректировки — опережающие темпы финансирования, считает Богомолов. Эти меры позволили госкомпании в августе-октябре 2022 года досрочно построить участки М-12 общей протяженностью почти 49 километров в Московской и Владимирской областях. В декабре 2022 года также досрочно завершены участки первого и второго этапов строительства М-12 протяженностью 57,6 километра во Владимирской области.

"Это подтверждает необходимость уточнения параметров паспорта федерального проекта в части включения в план его реализации дополнительных результатов и контрольных точек", — резюмировал аудитор.

Корректировки, как показала проверка, требует и проектная документация на строительство М-12. Это связано с необходимостью проведения дополнительных работ по противокарстовым и противооползневым мероприятиям в Нижегородской области и Татарстане. "В настоящий момент эти работы не предусмотрены проектной документацией", — сообщил Богомолов.

"По итогам проверки Счетная палата также обратила внимание, что в связи с планируемой оптимизацией средств федерального бюджета из 814,6 километра автодорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора и входящих в международный маршрут ЕЗК, до 2024 года будет отремонтировано только 40,4 километра", — добавили в Счетной палате.

"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Флагманский проект госкомпании — трасса М-12, движение по которой планируется открыть в конце 2023 года.