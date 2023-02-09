МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство России согласовало крупнейший за последнее время инвестиционный проект о поставке российской авиатехники дальневосточной авиакомпании "Аврора" на общую сумму около 55 миллиардов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину. Goldman Sachs сократит инвестиции в бизнесе по управлению активами

"Профильные министерства согласовали инвестпроект по поставке российской авиатехники в лизинг дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил "Известиям" источник, близкий к кабмину. Общая стоимость сделки составит чуть более 55 миллиардов рублей, рассказали два источника, знакомых с деталями сделки. Из них на 33 миллиарда будет поставлен 21 вертолет Ми-171А2 и Ми-171А3, а восемь Superjet New и десять девятиместных "Байкалов" обойдутся в 22 миллиарда рублей, сообщил один из собеседников. Самолеты Л-410 и Ил-114-300, которые ранее также планировалось передать авиакомпании, не вошли в итоговый инвестпроект", — пишет газета.

По данным издания, сделку профинансируют за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с привлечением коммерческих денег. Новые самолеты "Аврора" сможет использовать на местных маршрутах в ДФО, а вертолеты — для перевозки вахтовиков. В материале отметили, что больший контракт пока только у "Аэрофлота" — компаниям группы планируется передать 63 лайнера на 175,4 миллиарда рублей из ФНБ.

Добавляется, что параметры заказа согласованы производителями техники — Объединенной авиастроительной корпорацией, Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, производитель "Байкалов") и "Вертолетами России" — с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Сейчас они проходят корпоративное одобрение в "Авроре", после чего будут подписаны контракты.

В издании подчеркнули, что официальные представители "Авроры", ОАК, ГТЛК отказались от комментариев. В пресс-службах Минпромторга, Минфина и Минтранса их также не предоставили.

"В январе кабмин одобрил другой инвестпроект поставки российских бортов — для "Аэрофлота". Согласно ему, компаниям группы планируется передать в лизинг от "Авиакапитал-Сервиса" 63 российских самолета, на что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят 175,4 миллиарда рублей. На эти деньги Минфин закупит облигации "Авиакапитал-Сервиса" со ставкой купона 1,5% годовых. В отличие от поставки самолетов в "Аэрофлот", которая будет на 100% финансироваться из ФНБ, часть "Байкалов" и Ми-171А3 для "Авроры" передадут с участием коммерческих денег, рассказал источник "Известий", — пишет газета.

В материале отмечается, что "Аврора", согласно инвестпроекту, получит первые вертолеты и четыре Superjet New только в 2024 году. В 2025-м перевозчик ожидает еще четыре SSJ и первые пять "Байкалов". В 2026-м планируются поставки оставшихся вертолетов и еще пяти ЛМС-901.

"Источник, близкий к ОАК, рассказал "Известиям", что инвестпроекты формируются этапами, поэтому ожидается, что Ил-114-300 будет фигурировать в следующем пакете. Другой собеседник в одном из предприятий авиапрома уточнил, что "Аврора" только недавно согласовала две компоновки салона самолета, но ни его стоимость, ни годы поставки неизвестны", — говорится в сообщении.