МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия активно расширяет географию внутренних перелетов, несмотря на санкции и ограничения, авиасообщение остается доступным, комфортным и безопасным для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеопоздравлении к столетию отечественной гражданской авиации. Посол заявил, что Запад запрещает Ливану заправлять российские авиалайнеры

"Россия в последнее время столкнулась с серьезными вызовами. В новых условиях авиационная отрасль продолжает успешно решать поставленные задачи. Активно расширяется география внутренних перелетов. Открываются новые маршруты, которые напрямую соединяют города и регионы нашей самой большой страны", — сказал глава правительства.

Он также добавил, что планомерно растет спектр услуг и улучшается их качество.

"Несмотря на санкции и ограничения, авиасообщение для миллионов граждан остается доступным и комфортным. А также, что крайне важно, − безопасным. Это является высшим приоритетом", — подчеркнул премьер. Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году

Мишустин указал на то, что у России есть значительный опыт мирового лидерства в воздушной сфере. "В середине прошлого столетия именно наша страна открыла для всего человечества эру гражданской реактивной авиации, опередив государства Запада. И свыше четырех десятилетий – вплоть до тысяча девятьсот девяносто первого года − "Аэрофлот" был крупнейшей авиакомпанией мира", — отметил он.

Кроме того, глава кабмина заявил, что линейка воздушных судов, которая сегодня разрабатывается в России, станет основой российской авиации, а сплоченные коллективы авиаотрасли станут фундаментом, который обеспечит ее рост.

"Идет активная работа по развитию отечественного производства самолетов и вертолетов. Причем всей линейки – от совсем небольших региональных машин до крупных дальнемагистральных лайнеров. Эта современная техника новых поколений станет основой российской авиации", — сказал Мишустин.