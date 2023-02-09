ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок на Дальний Восток в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос на 50%, но таможенные органы Дальневосточного федерального округа не допускали задержек с оформлением, сообщил замруководителя ФТС России Владимир Ивин. ЕС предупредил Грузию о санкциях при возобновлении авиасообщения с Россией

"Прежде всего для ДФО характерно, что в этом направлении развернулось большое количество потоков, которые раньше возились через другие регионы РФ. По какому бы критерию ни оценивать эту деятельность ДВТУ, везде есть рост — от 15 до 50%. Процентов на 15 количество контейнеров возросло, на 50% — товарооборот, выраженный в тоннах", — сказал Ивин, отвечая на вопрос об итогах 2022 года.

Он отметил, что 2022 год был в этом отношении напряженный, но Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) к концу года по тем показателям, которые дает таможенная служба, вышло на первое место среди всех таможенных органов РФ, за исключением энергетической таможни, и устойчиво занимает эти места, в том числе по взиманию таможенных платежей.

"В условиях увеличения напряженности работы таможенные органы столкнулись с тем, что им необходимо при сохранении почти той же численности обеспечить быстрое качественное оформление товаров", — добавил Ивин.

Он также рассказал, что одним из самых приоритетных направлений деятельности таможенных органов в целом стало обеспечение экспортно-импортных операций в интересах, прежде всего, вооруженных сил РФ, предприятий оборонного комплекса.

"И на это мы нацеливали таможенные органы ДВТУ. Таможенные органы ДФО в полном объеме обеспечили приоритетное, быстрое и качественное оформление этих товаров, в также товаров потребительского спроса, товаров первой необходимости, не допускали задержек", — отметил Ивин.

"Планы на год — удвоить усилия в связи с тем, что востребованность восточного направления ввоза товаров продолжает возрастать не меньшими темпами, чем это было в прошлом году… Мы со своей стороны для таможенных органов ДВТУ предприняли усилия, чтобы штатная численность, прежде всего, пунктов пропуска отвечала возрастающей нагрузке, поэтому выделено почти полтысячи дополнительных штатных единиц для усиления таможенных постов в пунктах пропуска", — добавил замглавы ФТС. Паром Владивосток-Корея прекращает работу до середины февраля

Он отметил, что это вкупе с цифровыми технологиями и новыми подходами к организации таможенного контроля поможет ДВТУ (Дальневосточное таможенное управление) выполнить поставленные на этот год задачи.

Ивин также рассказал, что замминистра транспорта РФ Валентин Иванов на коллегии таможни в четверг во Владивостоке озвучил цифры по возможному ввозу контейнеров в 2023 году. "Если в прошлом году через регион Дальневосточного управления было ввезено 700 тысяч контейнеров, а мы прикидывали, что в этом году можем выйти на миллион, Валентин Олегович (Иванов) спрогнозировал, что может быть и 1,5 миллиона", — сказал он.

"В этой связи основные планы — обеспечить применение наших технологий контроля, чтобы до какой бы цифры товарооборот ни возрастал, таможенные органы должны обеспечить быстрое оформление. Тем более, с этого года установлены повышенные нормативы по времени выпуска товаров, и ДВТУ придется мобилизовать все ресурсы", — добавил замглавы ФТС.