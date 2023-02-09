МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. Pegasus сделала бесплатными рейсы из зоны землетрясений в Турции

"Мы видим, что Шри-Ланка является востребованным и перспективным направлением. Рейсы Red Wings из Москвы в аэропорт Матталы стартовали в конце декабре с частотой два раза в неделю. С февраля мы увеличили частоту до трех в неделю. А с марта добавим еще один рейс каждые 10 дней", — сказал представитель.

Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости во вторник глава дипмиссии Джанита Лиянаге. Сейчас, как она сообщала, между Россией и Шри-Ланкой есть девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные.