МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. РЖД видят неготовность портов на Дальнем Востоке перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов и это не дает увеличивать перевозки этого груза в этом направлении, говорится в сообщении компании. Как Индия решила "украсть" у Европы немного СПГ

Гендиректор РЖД Олег Белозеров провел встречу с нефтяниками по вопросам вывоза продукции по железной дороге.

"В условиях высокой загрузки Восточного полигона остро стоит вопрос планирования перевозок. РЖД принимают грузы с учетом объемов выгрузки в портах, а они сегодня не позволяют наращивать транспортировку", — говорится в сообщении РЖД в четверг.

По данным компании, только за первую неделю февраля 2023 года портами Дальнего Востока отклонено 14% поданных заявок.

"Терминалы оказались не готовы перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов. Из-за этого количество вагонов с нефтепродуктами на инфраструктуре общего пользования сейчас превышает нормативы в 2,5 раза", — отмечают РЖД.

Компания призывает портовиков присоединяться к информационным системам РЖД, чтобы участвовать в планировании и управлении подводом груженых вагонопотоков. "Но пока в таком цифровом взаимодействии участвует лишь 23% портовых терминалов", — говорится в сообщении.