МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефтеналивных грузов на восток по сети РЖД по итогам января 2023 года вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. РЖД не смогут увеличить перевозки нефтепродуктов на восток

"Экспорт нефтеналивных грузов на восток вырос почти на 5% по итогам января 2023 года. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с нефтяниками по вопросам вывоза продукции по железной дороге", — говорится в сообщении компании.

По словам Белозерова, которые приводятся в сообщении, РЖД уделяют особое внимание перевозкам нефтяных грузов. "Понимаем, что это и доходы бюджета страны, и обеспечение занятости, поэтому стараемся двигаться навстречу, быть гибкими, вывозить все, что требуется", — цитирует компания слова своего гендиректора.

Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД, несмотря на все внешние факторы, по итогам 2022 года сократилась всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до почти 216 миллионов тонн, отмечает компания. В частности, во внутрироссийском сообщении перевезено 129 миллиона тонн (+2,3%). Экспорт сократился на 4,9% "прежде всего, за счет прекращения перевозок на Украину". РЖД увеличили пропускную способность сложного участка Транссиба

Погрузка нефтеналивных грузов на Восточный полигон в 2022 году выросла на 4,6% и составила 29,3 миллиона тонн. "Субсидирование перевозок нефтепродуктов в адрес ДФО способствовало росту поставок на восток во внутрироссийском сообщении — до 20 миллионов тонн (+10%)", — пишут РЖД.

Компания напоминает, что с апреля 2023 года по решению правительства РФ перевозки нефтепродуктов по льготному тарифу станут возможны не только на Дальний Восток, но и в ряд регионов Сибири, а именно в Красноярский край и Иркутскую область.