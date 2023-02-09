МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Развитие гражданской авиации стало яркой главой в истории России, заявил президент Владимир Путин в своем обращении, приуроченном к столетию авиаотрасли. Мишустин отметил успехи российской авиаотрасли

"Поздравляю вас с большой, знаменательной датой 100-летием гражданской авиации России", — говорится в тексте телеграммы, размещенной на сайте Министерства транспорта РФ.

Путин отметил достижения отечественных конструкторов, испытателей и летчиков. По его словам, благодаря выдающимся деятелям удалось создать передовую технику, проложить маршруты в отдаленные регионы и прославить Россию как одну из ведущих авиационных держав в мире.

Кроме того, глава РФ указал на высокий профессионализм работников отрасли, их компетенцию, знание дела и ответственность, от которых зависит решение ключевых вопросов, надежность и безопасность полетов.

Развитие гражданского воздушного флота останется в числе приоритетов государства наряду с укреплением транспортных связей между российскими регионами и модернизацией инфраструктуры, добавил президент.