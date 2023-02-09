Польша закроет пункт пропуска "Бобровники" с Белоруссией
Польша закроет пункт пропуска "Бобровники" с 10 февраля в интересах госбезопасности
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Польша перекроет движение на переходе "Бобровники" с Белоруссией с 10 февраля.
Соответствующее распоряжение отдал глава МВД и польской администрации Мариуш Каминьский. О своем решении он написал в твиттере.
Движения не будет с 12.00 пятницы и до дальнейшего решения. Как уточняется, мера была принята "в интересах госбезопасности", но конкретная причина не называется.
С 2021 года не работает и пункт пропуска для автомобилей "Кузница", закрыть который Варшава решила на фоне миграционного кризиса. На данный момент между Польшей и Белоруссией действует только один погранпереход в Бресте, он открыт как для грузовиков, так и для легковых автомобилей.