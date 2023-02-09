МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Польша перекроет движение на переходе "Бобровники" с Белоруссией с 10 февраля. Белоруссия достигла рекордного сальдо во внешней торговле

Соответствующее распоряжение отдал глава МВД и польской администрации Мариуш Каминьский. О своем решении он написал в твиттере.

Движения не будет с 12.00 пятницы и до дальнейшего решения. Как уточняется, мера была принята "в интересах госбезопасности", но конкретная причина не называется.

С 2021 года не работает и пункт пропуска для автомобилей "Кузница", закрыть который Варшава решила на фоне миграционного кризиса. На данный момент между Польшей и Белоруссией действует только один погранпереход в Бресте, он открыт как для грузовиков, так и для легковых автомобилей.