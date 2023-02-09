МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Крупнейший в РФ железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") весной примет решение о возможности закупок контейнеров в рамках инвестиционной программы на 2023 год, следует из слов первого вице-президента компании Виктора Маркова. РЖД увеличили перевозки контейнеров в январе на 4,8 процента

"Инвестиции в контейнерный парк пока на данном этапе мы не предусматриваем, потому что наблюдаем стабилизацию этого рынка. Решение об инвестировании в этом направлении будем принимать по итогам выхода из китайских и прочих (российских – ред.) праздников, чтобы оценить то движение контейнеров, которое мы ожидаем (в 2023 году – ред.)", — сообщил Марков в ходе Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал", говоря о планах по инвестициям на 2023 год.

Он также считает, что покупка фитинговых платформ является не самым эффективным способом использования инвестиционных ресурсов операторов. "На сегодняшний день в случае стабилизации эксплуатационной обстановки на сети РЖД, то есть улучшения оборота вагона, вагонный парк для перевозки контейнеров окажется в профиците. Это очевидно сейчас уже для всех участников рынка. Объемы контейнерных перевозок растут темпами меньшими, чем прирастает парк", — отметил Марков.

Говоря в целом об инвестпрограмме на 2023 год, он сообщил, что оператор продолжит инвестирование в крупные инфраструктурные проекты. "Это контейнерные терминалы, точки входа-выхода грузопотоков и контейнеропотоков на территорию России", — пояснил он.

"Трансконтейнер" в 2022 году увеличил парк контейнеров на 30% по сравнению с предыдущим годом – до 130 тысяч единиц. Оператор в общей сложности в прошлом году заказал порядка 23,7 тысячи крупнотоннажных контейнеров (КТК) общей вместимостью более 37,6 тысячи TEU. Помимо контейнеров, в 2022 году компания закупила около 2,6 тысячи фитинговых платформ почти на 8 миллиардов рублей, включая 2,2 тысячи 80-футовых.

Общий объем инвестиционной программы "Трансконтейнера" в 2022 году превысил 18 миллиардов рублей. Помимо закупок подвижного состава, компания вложила порядка 2 миллиардов рублей в поддержание и обновление терминальных активов, в том числе 0,7 миллиарда рублей – на грузоподъемную технику, около 0,9 миллиарда рублей – на проектные и строительные работы.