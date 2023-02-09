МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин. Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателями и крылом

"В условиях, в которых мы живем, мы просто вынуждены, чтобы не просто сохранить отрасль — мы не можем руководствоваться такими малыми задачами, как сохранение чего-то. Мы должны обеспечить развитие. И оно будет обеспечено", — сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

Он подчеркнул, что для России наличие авиации в стране абсолютный приоритет.

"Потому что с той территорией, на которой мы живем и которая досталась нам от господа бога и наших предков, обеспечить связанность этой территории только с помощью наземного транспорта практически невозможно. Экономически даже нецелесообразно, экономически целесообразнее развивать авиационный транспорт", — сказал Путин.

Он вновь отметил, что в "перспективах развития отрасли никаких сомнений нет — она будет развиваться и государство будет делать все для того, чтобы это было именно так".

Путин заявил, что работа по совершенствованию авиаотрасли РФ продолжится с опорой на собственные технологии с максимальной локализацией производства, и отметил, что в России создаются новые отечественные самолеты, строятся перспективные логистические оптимальные маршруты.

"И такая работа будет продолжена. Предстоит реконструкция аэропортов, увеличится количество прямых рейсов и современных транспортных хабов, особое внимание будет уделяться обновлению парка авиакомпаний. Все эти задачи мы будем решать с опорой на собственные технологии, на мощности отечественных производителей, создавать и развивать линейку новых модернизированных воздушных судов при максимальной локализации производства", — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что Россия никому не хамит, но на хамство нужно отвечать по принципу "с волками жить — по-волчьи выть".

"Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть", — сказал он, добавив, что также сильно ругался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники.

"Не буду сейчас все наши разговоры с Виталием Геннадьевичем производить за предыдущие годы. Мы знаем друг друга давно, но сейчас чуть-чуть приоткрою… мы с ним ругались, мы с ним сильно ругались, и я всегда говорил, Виталий Геннадьевич не даст соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники. Отечественной. Вот если бы мы это делали в предыдущие годы, может быть, и сейчас бы было полегче. То есть, мы проходим все это", — сказал Путин.

При этом Путин уточнил, что Савельев в результате смог сохранить авиаотрасль.

"Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить отрасль", — сказал глава государства.

Он также отметил, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику.

По словам российского лидера, транспортная отрасль и в частности авиация играют очень значимую роль в развитии страны, власти продолжат их поддерживать.

"И очень важная составляющая заключается еще и в том, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную продукцию, на отечественную технику", — сказал Путин.

В этой связи он также отметил, что развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом.

"Конечно будет", — сказал Путин, отвечая на вопрос бортпроводника авиакомпании "Победа" Алины Макаровой о том, будет ли продолжено развитие лоукостеров.

"У нас, так скажем, покупательная способность граждан не позволяет всем летать в бизнес-классе, в первом классе, поэтому объем перевозок, конечно, зависит от цены билета", — добавил Путин.

Он отметил, что лоукостер — востребованный вид услуги, о чем свидетельствует тот факт, что компания "Победа", предоставляющая ее, отработала с прибылью даже "непростой 2022 год".

"Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан", — сказал Путин.

Наконец, Путин подчеркнул, что власти продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование, на текущий момент 12,6 миллиарда предусмотрено на субсидирование перевозок на Дальний Восток.

"У нас, не помню, вот Виталий Генадьевич (Савельев, министр транспорта РФ — ред.) подскажет, по-моему, 12,6 миллиарда предусмотрено на субсидирование перевозок на Дальний Восток, причем этими билетами могут воспользоваться не только жители Дальнего Востока, но и жители других регионов, совершающие полёты на Дальний Восток. И мы, безусловно, будем это делать дальше", — сказал глава государства.

Президент заключил, что невозможно поднимать тарифы на перевозку для людей, так как часто это неподъёмные вещи, а также "не можем компании опускать ниже плинтуса, разорять их, поэтому без поддержки государства здесь не обойтись".