МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Компания SpaceX провела успешное огневое наземное испытание строящегося космического корабля Spaceship, компания вела прямую трансляцию первого одномоментного запуска всех двигателей ускорителя корабля. Илон Маск поручил приостановить разработку новых функций Twitter

"В основном испытание прошло успешно, <…> ракета в целости", — сказал ведущий трансляции.

Как сообщил в своем Twitter-аккаунте владелец компании Илон Маск, в ходе испытания успешно сработали 31 из 33 двигателей ускорителя. При этом, по его словам, один из двигателей был отключен по решению специалистов. "Этого все равно достаточно, чтобы выйти на орбиту!" — написал бизнесмен.

SpaceX создает космический корабль Starship для полетов в далекий космос. Несмотря на то, что строительство корабля сопряжено с регулярными проблемами в ходе его испытаний, НАСА рассматривает его в качестве одного из будущих способов отправки экипажей на поверхность Луны. В 2021 году космическое ведомство заключило со SpaceX контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку корабля Starship для доставки экипажа на Луну. Результат тендера безуспешно пыталась оспорить компания Blue Origin, разработка которой оценивалась тогда в 5,9 миллиарда долларов.