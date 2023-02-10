"Аэрофлот" откроет рейсы в азербайджанский Гянджу с 5 марта
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы из Москвы в азербайджанский город Гянджу, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 5 марта открывает полеты в город Гянджа", — говорится в релизе.
Регулярные рейсы в крупнейший пункт Азербайджана будут выполняться из Москвы один раз в неделю по воскресеньям на самолетах Airbus A320. "Аэрофлот" отмечает, что Гянджа — популярное туристическое направление, крупнейший промышленный и образовательный центр Азербайджана.
Гянджа станет вторым городом Азербайджана, в который будет летать "Аэрофлот". Авиакомпания выполняет собственные прямые регулярные рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи (оператор авиакомпания "Россия").