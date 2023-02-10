МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы из Москвы в азербайджанский город Гянджу, сообщает перевозчик. Red Wings увеличит число рейсов на Шри-Ланку с марта

"Аэрофлот" с 5 марта открывает полеты в город Гянджа", — говорится в релизе.

Регулярные рейсы в крупнейший пункт Азербайджана будут выполняться из Москвы один раз в неделю по воскресеньям на самолетах Airbus A320. "Аэрофлот" отмечает, что Гянджа — популярное туристическое направление, крупнейший промышленный и образовательный центр Азербайджана.

Гянджа станет вторым городом Азербайджана, в который будет летать "Аэрофлот". Авиакомпания выполняет собственные прямые регулярные рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи (оператор авиакомпания "Россия").