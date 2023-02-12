МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции отчиталось в ночь на воскресенье о восстановлении фрагментов трассы Адана-Газиантеп и взлетно-посадочной полосы аэропорта Хатай после катастрофических землетрясений. Вышли новые данные о жертвах землетрясений в Турции

Согласно пресс-релизу минтранса, "весь ущерб трассе Мерсин-Адана-Газиантеп быстро ликвидирован".

Также прибывшие из Кайсери дорожные специалисты восстанавливают трассы в эпицентре катастрофы — в Кахраманмараше.

"Мы завершили ремонтные работы в аэропорту Хатай, скоро он возобновит работу", — написал в Twitter министр Адиль Караисмаилоглу.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.